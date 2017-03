Paris Langue de bois : S. Le Foll n'oublie pas qu'il est ministre de la Forêt

0

Alors qu'il donnait l'un de ses derniers comptes rendus du conseil des ministres, Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, a fait un peu d'humour jeudi. C'était son 150e point presse.

« 150 fois j'ai franchi la porte de ce magnifique endroit avec un garde républicain qui à chaque fois m'a salué et que j'ai salué » a-t-il fait remarqué avant de conclure : « Le porte parolat a essayé, à chaque fois, de répondre au mieux. Même si quelques fois, il a été, lui aussi, accusé de langue de bois. Et je me suis dit un jour : Mais au fait, c'est vrai, mais t'es ministre de la Forêt, donc ça devait avoir quelque raison. »

Regardez Stéphane Le Foll lors de son 150e point presse :



Stéphane Le Foll fait le bilan de ses points... par publicsenat