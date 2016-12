Parigné-l'Evêque Sa religion, c'est Johnny

1

D'aussi loin qu'il s'en souvienne, Thierry a une vraie passion pour Johnny.

« En France, on a deux monuments : la Tour Eiffel et Johnny Hallyday», lance Thierry à qui veut l'entendre.

Encore que la tour Eiffel fasse pâle figure derrière Johnny à son hit-parade personnel. Ce n'est pas elle qui vous accueille grandeur nature dans sa maison. Pas elle qu'il s'est fait tatouer un peu partout.

Pas elle non plus qu'il vénère à tel point qu'il ne craint pas de déclarer : « Johnny, c'est ma religion. Je me souviens d'être allé le voir quand j'avais une dizaine d'années. Depuis, je n'ai jamais loupé un concert et je peux vous l'affirmer : qui n'a pas vu Johnny sur scène, n'a rien vu ! ».

