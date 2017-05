Parigné-l’Évêque Fracture de la hanche et d’une vertèbre pour le pompier blessé

0

Vendredi matin, les sapeurs-pompiers de la caserne de Parigné-l’Évêque ont dû intervenir pour éteindre le feu qui avait pris dans une maison d’un lotissement de la commune.

Lors de la reconnaissance des lieux, un des hommes du feu s’est blessé en chutant de la mezzanine de l’habitation, d’une hauteur d’environ 3 mètres.

Alors que ses blessures ont dans un premier temps été annoncées assez superficielles, l’état de santé du pompier sarthois s’avère être en réalité plus grave.

Joint au téléphone, l’intéressé est hospitalisé depuis vendredi au Pole santé sud du Mans et souffre en fait d’une fracture de la hanche, de la première vertèbre lombaire et d’un tassement de la colonne vertébrale.

« On connaît les risques du métier... mais ça fait réfléchir »

« Je m’en sors plutôt bien mais c’est quand même plus grave que ce qui a été dit. On connaît les risques du métier. Il n’y a pas de petit feu, de petite intervention. Il y avait beaucoup de fumée et je n’ai pas vu le vide », témoigne Kévin April, pompier volontaire à la caserne de Parigné-l’Évêque depuis deux ans.

Le jeune homme âgé de 30 ans attend de rencontrer le médecin ce lundi pour en savoir plus sur la durée de sa convalescence, « mais il n’y a pas d’opération en vue. Je ne sais pas encore combien de temps je vais devoir rester alité et porté un corset, annonce le pompier sarthois. C’est encore trop frais mais je vais réfléchir pour savoir si je dois reprendre mon activité. J’ai une petite de trois mois et ce genre d’accident fait réfléchir. »