Ouverture ludothèque du Carroi durant les vacances d’avril

Pour les joueurs et joueuses, adultes, ados et enfants à partir 3 ans accompagnés d’un adulte, un ludothécaire accueille et conseille ceux qui ont envie de jouer avec comme seul objectif : le plaisir de jouer seul ou à plusieurs, en famille, entre ami (e) s. Possibilité d’emprunter des jeux.

Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 avril, 14h à 18h, Le Carroi, ludothèque, 27, rue Grollier, La Flèche. Tarif 14€, réduit 8€, autre : tarif famille (sous conditions). Prêt de jeux. Location de jeux surdimensionnés (sous conditions). Réservation : 02 43 94 08 99, accueil@carroi.org, www.lecarroi.org. Contact : 02 43 45 76 88, 06 52 25 17 76, ludotheque@carroi.org, https://plus.google.com/117707682314871069592/posts