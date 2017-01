0

Etablissement scolaire, universitaire

Théâtre.

Mise en scène : A. Baybay Interprétation : P. Bacheviller. Par la Cie Pièces et main-d’œuvre. Un homme regarde dans son salon le film Othello et mime chacun des personnages. Un véritable jeu de faux-semblants qui met en relief les valeurs factices et les conduites sournoises jouées au spectateur.

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 janvier, 20h30, EVE scène universitaire, avenue René-Laënnec, Le Mans. Tarif 10€, réduit 8€, autre : étudiants : 3,50 €. Contact et réservation : 02 43 83 27 70, culture@univ-lemans.fr