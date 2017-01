0

Association

Théâtre.

Un homme regarde dans son salon le film Othello réalisé par Oliver Parker. Chaque personnage est mimé jusqu’à ce que l’acteur jette son dévolu sur Iago, celui qui représente la trahison, la félonie et la duperie.

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 janvier, 20h30, Ève, université du Maine, Le Mans. Tarif 10€, autre : 8 € personnel de l’université et demandeurs d’emploi et 3,50 € scolaires et étudiants. Contact et réservation : 02 43 83 27 70, culture@univ-lemans.fr, http://www.univ-lemans.fr/fr/la_vie_etudiante/culture/evenements.html