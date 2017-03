Olympiades des métiers Trois médailles pour les jeunes Sarthois

0

Neuf jeunes Sarthois participaient ce week-end aux finales nationales des Olympiades des métiers qui se déroulaient à Bordeaux depuis jeudi.

Si aucun n'est monté sur la plus haute marche du podium pour recevoir l'or, Guillaume Luc de Tennie a remporté une médaille d'argent dans la catégorie de son métier, la miroiterie.

Maxime Huignard de Guécélard et Alexandre Hunaux se sont quant à eux vus décerner une médaille de bronze, le premier en câblages des réseaux très haut débit et le second en contrôle industriel.

Le palmarès des Sarthois compte également trois médaillons d'excellence reçus par Valentin Lhommeau d'Yvré-l'Evêque (couverture métallique), Nicolas Neret de Mamers (charpente) et Audric Ronfort de Coulaines (art floral).

Médaillons d'excellence également pour Antoine Blois d'Angers élève au CFA CCI Le Mans en mécanique des véhicules industriels et pour la Nantaise Camille Poulain en apprentissage à la Confection fléchoise.

L'équipe des métiers des Pays de Loire repart de Bordeaux avec trois médailles d'or en webdesign, en maçonnerie et en peinture décoration. Les trois jeunes ligériens participeront aux finales internationales au mois d'octobre à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis.