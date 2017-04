Olympe de Gouges

0

Association

Théâtre.

Une évocation sans faille avec beaucoup d'émotion d'Olympe de Gouge née à Montauban en 1748 et dont sa "déclaration des droits de la femme et de de la citoyenne" lui vaudra d'être guillotinée en 1793. La comédienne Toulousaine, Dominique Bru évoque celle devenue le symbole de la cause des femmes.

Vendredi 7 avril, 20h30, samedi 8 avril, 20h30, dimanche 9 avril, 17h, Théâtre du Passeur, 88, rue de la Rivière, Le Mans. Tarif 10€, réduit 8€. Contact et réservation : 02 43 76 65 82, theatredupasseur@orange.fr