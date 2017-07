Noyen-sur-Sarthe 47 heures à traquer la carpe

0

Depuis ce vendredi midi et jusqu'à ce dimanche 11 heures, le Gardon Noyennais organise son 19e enduro de pêche à la carpe.

Réparties sur un parcours de plus de 5 km au bord de la Sarthe, 27 équipes de deux pêcheurs sont en action jour et nuit pour tenter de remporter cette édition. Tous spécialistes dans le domaine, ils n'ont rien laissé au hasard. Les organisateurs non plus d'ailleurs.

