Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

« À l’heure où certains n’y croient plus, où d’autres tentent vainement de s’adapter au monde tel qu’il est, escomptant un miracle ou un sauveur, nous, nous parions que nous saurons réinventer un art de vivre ensemble, que nous saurons ranimer certaines lumières » de François Verret.

Mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 janvier, 20h, La Fonderie, entrée publique par le parking Saint-Pavin, Le Mans. Tarif 5€. Contact et réservation : 02 43 24 93 60, reservation@lafonderie.fr, www.lafonderie.fr