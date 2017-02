Nord-Sarthe Agriculture : ils ont choisi de s'installer

0

Malgré la crise qui touche le monde agricole, certains parient sur l'avenir, entre installation et vente à la ferme. Notre dossier.

Ils sont frères. Ils ont 24 et 20 ans. Tous les deux ont un BTS ACSE (analyse et conduite de système d'exploitation) en poche. Julien et Guillaume Véron ont décidé de s'installer dans les mois qui viennent dans la ferme familiale du Pavillon à Dollon et d'intégrer un GAEC qui fonctionne déjà avec trois associés.

Pour Guillaume, le plus jeune des frères, reprendre l'exploitation familiale a toujours été une évidence : « J'ai toujours voulu être agriculteur. Je suis tombé dans la marmite depuis tout petit. En plus, je voulais être mon propre patron pour être maître de mes décisions », lance-t-il, sûr de sa décision.

Son frère Julien a d'abord suivi une filière générale avec un bac S avant de s'orienter lui aussi vers des études agricoles.

« Pour le moment, je suis salarié dans le Gaec depuis 3 ans et demi. Nous sommes en train de travailler sur de nouveaux projets et notamment un projet de méthanisation pour dégager des revenus car nous serons désormais 5 à nous partager le gâteau, chacun ayant 20 % des parts sociales de l'entreprise », remarque Julien.