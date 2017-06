0

Mercredi vers 21h50, à Nogent-sur-Loir (près de Château-du-Loir), un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, qui est venu en percuter un autre, sans gravité.

Le conducteur en cause, âgé d'une vingtaine d'années et domicilié dans une commune proche, présentait un taux d'alcool plus de trois fois supérieur à la limite autorisée.

Son permis de conduire lui a été retiré.