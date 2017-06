New York Porsche affiche les 24 Heures du Mans à Broadway

0

Les voyageurs sarthois qui profitent de leurs vacances à New York ont eu une belle surprise en se baladant du côté de Broadway.

Sur l'un des (nombreux) écrans géants qui habillent la célèbre avenue, Porsche fait en effet de la publicité pour les 24 Heures du Mans.

"La course la plus dure du monde est sur le point de commencer", peut on lire sur la publicité, donnant les dates des 24 Heures du Mans, les 17 et 18 juin prochain.

Une belle publicité pour la course mais aussi pour le département de la Sarthe dont on peut voir le logo sur la photo illustrant la publicité.

