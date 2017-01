Nantes Après la mort du petit garçon, le quartier est "sous le choc"

0

Au lendemain des mises en examen d'une jeune femme et de son compagnon pour "meurtre" et "actes de torture et de barbarie habituels", dans le quartier, "on a du mal à réaliser le calvaire" enduré par le petit David, 8 ans.

« On est sous le choc ». Ambiance pesante ce samedi matin, dans le quartier de la Crémetterie, à Saint-Herblain.

Devant l’immeuble où le drame s’est noué, mercredi, une mère de famille est venue déposer des fleurs avec ses enfants, ce samedi. Son fils était « grand copain » avec le petit garçon retrouvé mort noyé. « On savait que quelque chose de grave lui était arrivé. Mon fils m’avait demandé pourquoi la chaise de David était vide à l’école… », confiait-elle ce matin. Comme beaucoup d’autres ici, elle « ne réalise pas encore » ce qu’a vécu « le petit David » derrière ces volets clos, au troisième étage. Dans le journal, elle a lu et relu le récit des faits, restitué par le procureur.

« Puni », le petit garçon, âgé de 8 ans, aurait été déshabillé, sommé de faire des flexions pendant une heure, frappé et entravé dans une baignoire d’eau froide. « Mais comment peut-on faire endurer cela à un enfant ? », demandait-elle encore et encore. « Et comment n’a-t-on rien vu ? »

La question taraudait de nombreux riverains ce samedi. « On en parle entre nous. On repense au petit. À ce qu’on aurait dû voir ou comprendre. On se dit qu’on aurait peut-être pu faire quelque chose… On ne peut s’empêcher d’y penser ».

"Souffre-douleur"

David avait grandi en Côte d’Ivoire, où il avait été confié, alors qu’il avait un an à peine, à sa grand-mère. Sa mère avait quitté son pays pour aller suivre des études en France, où elle avait refait sa vie, avec un autre homme. La mère et son enfant avaient vécu loin de l’autre pendant de longues années avant que le petit garçon ne la rejoigne, à Nantes, en août dernier.

Elle et son compagnon sont aujourd’hui mis en examen pour « meurtre » et « actes de torture et de barbarie habituels ». Ils ont été placés en détention provisoire vendredi soir.

Les conclusions du légiste et plusieurs témoignages laissent penser que l’enfant, décrit comme étant « le souffre-douleur », avait déjà subi des « punitions » de ce type ces derniers mois. La famille n'avait fait l'objet d'aucun signalement.

Plus d'informations dans Presse Océan ce dimanche 15 janvier 2017.