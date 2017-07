Musique L'album de la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary déjà en écoute

0

L'éditeur Warner classics vient de dévoiler la jaquette du futur album de la jeune et talentueuse trompettiste mancelle Lucienne Renaudin-Vary. Une jaquette joyeuse et aérienne pour cet album intitulé « The voice of the trumpet » qui doit sortir en CD digipack et Digital HD le 13 octobre prochain.

Déjà en précommande et en écoute sur les plateformes internet, l'album associe la trompettiste auréolée cette année d'une Victoire de la musique classique, et l'orchestre national de Lille.