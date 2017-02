Musique En concert ce dimanche au Mans, Vincent Niclo se livre dans "5.O"

0

Chanteur ténor, lyrique et de comédies musicales, Vincent Niclo est à l’aise dans tous les univers. Dans son dernier album : « 5.O », c’est le chanteur pop qu’il fait découvrir.

"Je suis tombé dans la musique quand j’étais petit car mon père est chanteur musicien. Il répétait, chantait et jouait devant moi (…) J’ai eu un déclic vers 13 ans, quand j’ai entendu Pavarotti à la radio. J’ai eu un choc. Et je me suis dit que j’adorerais pouvoir faire ça."

Ce nouvel opus est né de sa rencontre avec pascal Obispo.

" C’est mon cinquième album. Avec le sceau de Pascal Obispo, d’où le O. Il est né complètement naturellement. Pascal Obispo m’avait écrit une chanson sur mon dernier album « Ce que je suis ». Nous nous sommes croisés sur différentes télévisions, et il m’a demandé quand nous allions travailler ensemble. Je lui ai répondu : « Si tu veux, on y va tout de suite ». Il m’a répondu : « Génial, on y va » et on s’est retrouvé en studio."

Le chanteur donnera son concert sur la scène du palais des Congrès ce dimanche 5 février à 16 h 30.

Son interview est à découvrir dans "Le Maine Libre" ce vendredi 3 février.

