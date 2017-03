Mulsanne Claudine et Gilles Chaumont passent aux Z'amours

1

Le couple, ravi, répondra aux questions de l'animateur Tex sur France 2.

Claudine et Gilles Chaumont sont retraités et habitent Mulsanne. Claudine a 62 ans, est née en Loire-Atlantique. Elle exerçait la profession d'aide à domicile tandis que Gilles, 66 ans, est Sarthois et travaillait à la ville du Mans (fonction publique).

Mariés depuis 42 ans et parents de quatre enfants, le couple se connaît bien, ils ont beaucoup d'humour et aiment les émissions de divertissement. Fidèles de l'émission « les Z'amours » depuis de nombreuses années, ils ont décidé de s'inscrire à ce jeu quand ils ont appris qu'un casting se déroulerait au Mans en octobre dernier.

