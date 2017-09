Basket MSB - Pau : choc entre équipes invaincues

Ce samedi soir à Antarès, duel au sommet entre le MSB et Pau-Lacq-Orthez. Les deux équipes comptent deux victoires en autant de matches.

La rencontre s'annonce qui plus est particulière pour Éric Bartecheky, l'ancien coach palois.

« Pas plus que ça en fait. Bien sûr, j’ai passé deux belles années à Pau en terme de résultats sportifs, des personnes présentes au club, du public et de l’ambiance mais une fois que le coup de sifflet lancera la partie, ce sera fini, on sera dans notre match » avoue sans trop d’états d’âme le néo-manceau. Il ajoute même « Le passé, c’est le passé. Je ne regarde pas plus les résultats de Pau que les autres équipes. »