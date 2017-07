Motocross Après le vol de ses motos, Brice Malet ne peut plus s'entraîner

0

Très mauvaise surprise, lundi matin, pour Brice Malet. Le pilote sarthois de moto-cross a été cambriolé pendant la nuit alors que sept personnes au total dormaient dans sa longère, à Sillé-le-Philippe.

Ses deux motos de compétition ont été volées. Une Honda 450 CRF 2015 de couleur rouge - celle qu'il utilise sur toutes ses courses - et une Yamaha 250 YZ 2016 de couleur bleue, ainsi qu'un casque et du petit matériel.

Les cambrioleurs savaient évidemment qui est ce Sarthois de 31 ans. « J'ai gagné beaucoup de courses dans la région, alors des gens me connaissent et savent que j'ai des motos de compétition chez moi », a vite compris le dernier vainqueur des motocross de Torcé-en-Vallée (Sarthe) et Bellême (Orne).

Actuel deuxième du championnat régional, Brice Malet est qualifié pour la coupe des régions qui se tiendra à Gueugnon (Bourgogne) le 10 septembre. « Mais pour l'instant, je ne peux même plus m'entraîner ! »

Le jeune homme a lancé des appels sur les réseaux sociaux et une cagnotte devrait s'ouvrir sur internet.

