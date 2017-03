Moto Une 40e édition des 24 Heures sous le signe de l’émotion

0

La présentation officielle des prochaines 24 Heures du Mans motos, 40e du nom, s’est tenue ce mardi au cœur du circuit Bugatti. Une conférence organisée en grande pompe, en présence de très nombreux pilotes engagés pour l’épreuve mancelle des 15 et 16 avril, qui s’est déroulée dans une ambiance assez pesante, suite aux récents décès de deux pilotes : Anthony Delhalle et Adrien Protat.

Un hommage en images rendu à Anthony Delhalle, le pilote sarthois du SERT disparu le 9 mars dernier à Norgaro… Suivi d’une minute d’applaudissements en son honneur et celui d’Adrien Protat, décédé, lui, ce dimanche sur le circuit manceau, lors du championnat de France Superbike.

Un trophée Anthony Delhalle

C’est dans ce climat chargé en émotion que le premier coup d’envoi du 40e anniversaire de l’épreuve mancelle née en 1978 a été donné. « On aura le cœur serré au départ le 15 avril », a exprimé en préambule Pierre Fillon, le président de l’ACO (Automobile Club de l’Ouest). Mais le plus beau cadeau qu’on puisse leur faire, c’est d’offrir un beau spectacle. »

Un nouveau trophée au nom et en mémoire du pilote manceau a été imaginé. « Il récompensera pour chaque épreuve du championnat, un team, un pilote, des mécaniciens… qui auront fait des choses un peu extraordinaires. L’épouse d’Anthony a accepté de remettre le premier trophée aux 24 Heures, dans trois semaines », annonce François Ribeiro, responsable d’Eurosport Events, promoteur du championnat du monde d’endurance.

Renfort de pilotes GP

Le plateau de cette 40e édition aura en tout cas fière allure. « Il a fallu faire appel à un comité de sélection - ce n’était plus arrivé depuis 20 ans - car on avait trop de demandes d’engagements (72 au lieu de 60) », renseigne Jean-Marc Desnues, vice-président de la FIM (Fédération internationale de motocyclisme).

L’engagement cette saison de pilotes rompus au MotoGP, à l’instar de Mike Di Meglio (GMT 94 Yamaha) ou de Randy de Puniet (SRC Kawasaki), est un nouveau signe de la montée en puissance de l’endurance et de son championnat du monde (FIM EWC).

Organisateurs et partenaires veulent surfer sur cette tendance pour donner encore un peu plus d’ampleur à l’endurance mondiale. Si une nouvelle course va voir le jour cette saison (les 8 heures de Slovaquie, 23-24 juin), « une autre épreuve organisée en Asie du sud-est sera aussi intégrée dans les deux années à venir », promet le promoteur du FIM EWC, François Ribeiro.

Alexis BABIN