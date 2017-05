Moto Sylvain Guintoli au Grand Prix de France Moto

0

Le Français Sylvain Guintoli, Champion du Monde de Superbike en 2014, va faire son retour en MotoGP à l’occasion du Grand Prix de France au Mans (du 19 au 21 mai).

Le Français, qui court actuellement pour Bennetts Suzuki en BSB (British SuperBike), a en effet été appelé par le team Suzuki Ecstar afin de remplacer Álex Rins, récemment opéré du bras gauche suite à sa chute du samedi matin à Austin. Avec Johann Zarco et Loris Baz, cela porte à trois le nombre de pilote français inscrit au départ de la catégorie reine.

Sylvain Guintoli retrouve ainsi une catégorie dans laquelle il avait évolué en 2007 sur une Yamaha (au sein du team Tech3) et en 2008 sur une Ducati.

« Je suis très excité à l’idée de pouvoir piloter devant mon public français, cette GSX-RR qui est une des motos les plus rapides au monde. Ce Grand Prix de France au Mans me rappelle beaucoup de souvenirs… Je me souviens notamment d’avoir mené cette course durant quelques tours en 2007... »