Moto L'hommage poignant de Dominique Méliand à Anthony Delhalle

Jeudi, Anthony Delhalle, pilote sarthois du Suzuki Endurance Racing Team s’est tué à Nogaro lors d’essais privés. Le monde de la moto et de l’endurance est en émoi.

Ce vendredi, sur sa page Facebook, Dominique Méliand, le team-manager du SERT a rendu un hommage poignant à son pilote.

"A toi Anthony,

Depuis hier, après ce moment terrible, j’aligne des mots, des phrases, presque des pages et rien pour parler « juste » de ce qui vient de se passer. Trop dur, ce gout amer qui me bloque et cette impression de vide qui nous envahit.

Alors oui, il y a des moments, des jours que l’on voudrait ne jamais voir apparaitre. La colère enfouit au plus profond de nous éclate, les questions fusent, pourquoi lui, pourquoi déjà et nous restons là démuni de réponses.

Oui j’ai les genoux à terre et sommes tous vidés par ce « coup » d’une grande tristesse.

Je te côtoie depuis de longues années déjà. D’abord au Junior et enfin chez nous au sein du SERT. Je t’ai vu « grandir » dans l’endurance, t’affirmer et prendre possession de cette discipline au combien difficile. Tu as dominé ton sujet au point de devenir un de ces pilotes qui font référence en ce domaine. Ton analyse technique, ton sens de l’équipe, ton pilotage tout en finesse mais avec ta personnalité font que tu as su t’imposer face à tes amis et néanmoins concurrents pilotes.

Ce que l’on sait et connait moins, c’est le garçon que tu es dans la vie. Un grand calme ? oui à condition de ne pas oublier le volcan qui sommeille en toi. Des idées ? oui mais bien trempées et bien canalisées. Une joie de vivre ? oui sans conteste. Un père de famille aimant ? là encore sans discussion possible, cette petit douceur avec un zest d’une petite fermeté pour cadrer comme il se doit, le « guidage » de ses deux enfants.

Voilà Anthony, pas trop envie d’en rajouter, juste te dire que tu me manques, que tu nous manques déjà. Je pense à Jessy qui va éprouver plus qu’un manque, un grand vide. Mais je la sais forte pour prendre la vie en main et faire que tu sois, de là-haut fier de voir comment elle va gérer la vie des enfants.

Au revoir Anthony, tu seras toujours dans mes pensées

Ton « Chef » Dominique"