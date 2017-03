Moto Les réactions sur Twitter suite au décès d'Anthony Delhalle

La disparition tragique du pilote sarthois Anthony Delhalle, victime d'une chute mortelle ce vendredi matin sur le circuit de Nogaro (Gers) à l'occasion d'essais d'avant-saison, suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Florigège de quelques tweets de teams, instances dirigeants et personnalités du monde de la moto.

A huge Champion & a great man has left us. All of the #FIMEWC family's thoughts go out to his family & friends. https://t.co/exS1nAsB1F

— FIM EWC (@FIM_EWC) 9 mars 2017