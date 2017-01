Moto Le Mans Bike Festival reporté de deux ans

0

C’était l’événement de l’été 2017 sur le circuit Bugatti. Le Mans Bike festival, sorte de Le Mans Classic version motos, n’aura finalement pas lieu cette année.

« La première édition est reportée en juillet 2019 », annonce l’Automobile Club de l’Ouest et Peter Auto, les organisateurs.

Ce report est notamment dû à un timing trop serré pour créer un événement à la hauteur des attentes. Le décalage est de deux ans puisque Le Mans Bike Festival a vocation à être organisé une année sur deux en alternance avec Le Manc Classic, qui aura lieu en 2018.

« Quand toutes les conditions de réussite ne sont pas réunies, il faut savoir prendre du recul par respect pour les équipes de terrain, par respect pour les participants à l’événement et par respect pour les futurs spectateurs. Ce temps d’organisation supplémentaire, dans le cadre de cette création totale, nous permettra de travailler sereinement et efficacement pour produire un événement de prestige qui fera référence », indiquent Pierre Fillon, président de l’ACO et Patrick Peter, président de Peter Auto.