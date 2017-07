Moto GP Affluence : Le Mans en tête des Grand Prix

0

Dimanche dernier, le 9e Grand Prix moto se disputait en Allemagne, sur 18 courses.

A mi-parcours du championnat, le Grand Prix de France, disputé au Mans les 19, 20 et 21 mai, est celui qui enregistre la plus forte affluence, avec 204 022 spectateurs au cumul des trois jours, loin devant Barcelone (176 391), Termas de Rio Hondo (167 398) ou encore le Sachsenring (164 801).

Cette affluence est « un nouvel exemple de la réussite de l’épreuve française qui grandit et attire de plus en plus de monde d’année en année », se félicite l’organisateur PHA/Claude Michy.