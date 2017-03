Moto Essais Pré-24 Heures : les Sarthois en plein réglages

0

Parmi les 48 équipes présentes sur le Bugatti pour ces essais pré-Le Mans, bon nombre de Sarthois ont davantage peaufiné les réglages que cherché la performance. Le but : être fin prêt dans deux semaines (15-16 avril).

Si la plupart des écuries de pointe vont bénéficier d’une version quasi inédite de leur machine, le SERT, faute de temps, a dû ressortir son ancien modèle de la GSX-R pour cette 40e édition des 24 Heures motos.

« La nouvelle Suzuki version Superbike est prête, mais elle n’est pas encore taillée pour l’endurance, explique Dominique Hébrard, team manager en l’absence de Dominique Méliand, récemment hospitalisé. L’avantage avec notre ancien modèle, c’est qu’on sait à quoi s’attendre. Et on arrive toujours à améliorer des choses et à gratter sur des petits détails par-ci, par-là ».

En effet, la n° 1 l’a prouvé, elle peut battre les « jeunettes » du plateau, comme au Bol d’Or de septembre dernier.

L’autre point important pour l’écurie sarthoise multiple championne du monde, c’est l’intégration d’Alex Cudlin, remplaçant du regretté Anthony Delhalle, décédé le 9 mars dernier.

