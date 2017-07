Moto Dominique Méliand, le miraculé

1

Absent des circuits moto depuis mars, le team manager du Suzuki Endurance Racing Team espère être de retour au Castellet pour le Bol en septembre.

Un retour après un début d’année difficile, marqué par le décès, le 9 mars à Nogaro, d’Anthony Delhalle, pilote du SERT, lors d’essais privés.

Et un retour après une longue convalescence suite à une lourde opération, qui l’a tenu éloigné des circuits. « A l’origine, c’était un simple check-up ». Verdict, dilatation anormale de l’artère et de la veine iliaque (bas du ventre). « En fait, j’avais deux gros bouchons de chaque côté », explique celui qui fait figure de miraculé.

« C’est certain, cette saison, elle est triste et difficile mais on se doit de continuer. Les gars ne lâchent rien et avant la finale de Suzuka, on est devant ».

Note entretien avec Dominique Méliand à retrouver dans « Le Maine Libre » de ce samedi 8 juillet. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.