Moto Alex Cudlin rejoint le Sert : « je roulerai en mémoire d'Anthony »

Le Sert vient d'annoncer le nom du 3e pilote qui rejoint l'équipe pour les 24 Heures du Mans moto et le reste de la saison, aux côtés des champions du monde Vincent Philippe et Etienne Masson.

Il s'agit du pilote australien Alex Cudlin, 30 ans, qui a déjà roulé au Sert en 2013.

Une annonce faite suite au décès du pilote Sarthois Anthony Delhalle. Alex Cudlin a réagi dans un communiqué :

«Je suis heureux et reconnaissant de rejoindre le SERT pour le reste de cette saison. C'est évidemment un moment fort en émotion pour l'équipe et moi-même, je roulerai sur cette moto à la mémoire d'Anthony et ferai au mieux pour aider le SERT à remporter son 16e titre de Champion du Monde d'Endurance en son hommage. C'est un sentiment très excitant de joindre la meilleure équipe du plateau. Le SERT est de loin l'équipe qui a remporté le plus de titres mondiaux, Vincent et Etienne sont 2 pilotes très rapides avec beaucoup d'expérience et travailler avec eux représente un grand honneur.»

