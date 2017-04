Moto 24 Heures : de la vitesse à l’endurance

0

Cette année plus que jamais, nombreux sont les pilotes de vitesse à être engagés aux 24 Heures.

Une attraction indéniable pour l’endurance mais une nécessité d’adaptation pour tous les acteurs.

Si des garçons comme Louis Rossi et Alexis Masbou, passés par la Moto 3, avaient déjà franchi le cap, on retrouvera cette semaine Jules Cluzel (vice-champion du monde Supersport) et surtout Mike Di Meglio (champion du monde 125cc en 2008) et Randy de Puniet (Moto GP) sur la grille de départ.

Le principal danger pour ces pilotes habitués à être « vite » sur la piste, reste la gestion du trafic et les dépassements d’attardés.

Plus d’informations sur ces pilotes de vitesse dans « Le Maine Libre » de ce jeudi 13 avril. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.