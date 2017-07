Montmirail Des nouveautés à la fête médiévale ce week-end

0

La fête médiévale de Montmirail a lieu ce week-end, organisée par l’association Mons Mirabilis, avec le soutien du propriétaire du château.

Plus de 2 000 visiteurs sont attendus à cette 13e édition.

Cette année, l’accès au marché sera gratuit, et de nouvelles animations font leur apparition, comme le jeu des deux tours, qui consiste à emmener une balle dans la tour adverse, sans se faire toucher par l’épée des concurrents. Le banquet aura lieu dans le parc et non plus à l’hippodrome.

PROGRAMME

Samedi

14 heures : ouverture.

14 heures à 14h30 : défilé des compagnies et des associations.

14h30 à 17h30 : tournoi des associations « jeu des 2 tours ».

15 heures, 16 heures et 17 heures : animations par les compagnies et les campements.

17 à 18 heures : spectacle et animation équestre.

18 à 19 heures : demi-finales et finale du « jeu des 2 tours ».

19 heures : remise des prix.

19h30 à 22h30 : banquet médiéval dans le parc du Château.

23 heures : feu d’artifice place du Château.

23h20 : bal animé par le DJ.

Dimanche

10 heures : ouverture.

10h30-11h15 : défilé du Roi de France.

11h30, 12h30, 13h30, 14h30 : animations par les compagnies et les campements.

15 heures-15h45 : défilé du Roi d’Angleterre.

16 heures à 17h30 : spectacle, animation équestre, Gauntlet et démonstrations.

17h30 : clôture de la fête et tirage au sort.

Tarifs

Marché médiéval : entrée gratuite dès samedi matin et pendant deux jours.

Entrée : 4 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans.

Banquet du samedi soir à partir de 19 h 30 : 20 € pour les adultes, menu enfant 5 €. Réservation auprès des offices de tourisme de La Ferté, Montmirail et Vibraye.

Repas dimanche midi (sans réservation) : 10 € adulte, 5 € enfant.

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce samedi 29 juillet. Un journal à lire en version numérique ici.