Montmirail Chambres d'hôtes et visites au château

Sur son piton rocheux, le château de Montmirail se dresse, majestueux. Philippe Herbelin, le nouveau propriétaire, lui a rendu son faste d'antan. Les travaux d'aménagement sont terminés et les chambres sont désormais prêtes à accueillir leurs hôtes.

Laquelle choisiriez-vous ? La chambre rouge, la suite rose, la chambre Napoléon III, la chambre d'honneur… De chacune des cinq chambres d'hôtes, la vue est imprenable sur la vallée du Perche et ses confins.

Les artisans de la région ont réalisé un véritable exploit. En un peu plus d'un an - les travaux ont démarré en février 2016 - le château a retrouvé tout son lustre. Et les chambres avec leurs cabinets de toilette attenants attendent les visiteurs.

« Nous proposons également des tables d'hôtes à partir de 6 personnes », ajoute le propriétaire, qui a passé un partenariat avec le restaurateur fertois du Bistronome pour offrir à ses hôtes des repas raffinés, au château.

Sur réservation au 02-43-93-72-71 ou 06-89-92-09-38

