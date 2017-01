Moncé-en-Belin La nature a son festival

0

La 4e édition du festival Nature environnement de l'association Grain de sable et pomme de pin est présentée les 20, 21 et 22 janvier au Val'Rhonne.

Durant ces trois jours, des films, conférences, débats, expositions, stands et animations sont proposés au public. Parmi ces films, « Nouveau Monde » de Yann Richet (photo) mais également des courts-métrages et diaporama réalisés par des naturalistes et passionnés de nature sarthois et d'ailleurs.

Programme et tarifs sur http://gspp.asso.st