Un week-end entier pour découvrir et partager les joies de la pop-culture, à travers des jeux vidéo et consoles rétro. Plusieurs options suivant vos déambulations dans la MJC Prévert, du jeu le plus rétro au plus futuriste, en passant par des activités créatives et des conférences.

Samedi 13 mai, 14h à 22h, dimanche 14 mai, 10h à 18h, MJC Jacques-Prévert, 97, Grande-rue, Le Mans. Payant. Contact : 02 43 24 73 85, www.mjcprevert.com