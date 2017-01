Mézières-sur-Ponthouin Kate et Garett sur TF1 ce mercredi

0

Kate et Garett ont tout quitté pour vivre leur rêve américain au milieu de la campagne sarthoise.

Chez eux, on dort dans des cabanes aux couleurs yankees et au son de la country, on partage les douches avec les autres apprentis-pionniers, on s'initie au lancer de lasso et on passe des veillées autour du feu de camp. Dépaysement assuré !

Kate et Garett, à Mézières-sur-Ponthouin, participent à l'émission Bienvenue chez nous diffusée cette semaine sur TF1. Le concept est simple : chaque semaine, l'émission met en compétition des propriétaires de maison d'hôtes qui vont passer une nuit les uns chez les autres et se notent mutuellement.

L'épisode diffusé ce mercredi soir est celui où les deux Sarthois accueillent les autres candidats chez eux, dans le far-west de Mézières- sur-Ponthouin.

Bienvenue chez nous, ce mercredi soir, sur TF1 à 18 heures.