Mézeray Ils oublient un permis de conduire sur les lieux du vol

0

Il est 4 h 30 à Mézeray ce 23 avril lorsqu'un habitant entend du bruit dans son garage. Il se lève et met alors en fuite deux individus de 20 et 21 ans qu'il ne peut rattraper mais dont il note la plaque d'immatriculation.

La gendarmerie arrive, enregistre l'immatriculation et constate que plusieurs outillages ont été dérobés lorsque la victime met la main sur un permis de conduire, oublié dans la précipitation.

Facilement identifiés, les deux jeunes gens étaient jugés ce mardi par le tribunal correctionnel.

Le plus jeune a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et à 105 heures de travail d'intérêt général et le plus âgé à quatre mois ferme. Ils doivent en outre verser 600 euros de dommages et intérêts à la victime.

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mardi 23 mai.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone