Météo Après le vent, la neige : la Sarthe en orange, 1 300 foyers sans courant

0

Neige : vigilance orange vendredi matin

Si la vigilance au vent violent est levée, la Sarthe était toujours en vigilance orange en raison des chutes de neige, jusqu’à 10 heures ce vendredi. Les températures sont positives partout dans le département.

Au Mans, c’est une neige lourde qui est tombée par intermittence ; à 7h30, elle ne tenait pas au sol.

1 300 foyers privés d’électricité vendredi matin

Un peu avant 8 heures ce vendredi matin, Enedis (ex EDF) comptait 1 300 foyers privés d’électricité en Sarthe. Les secteurs les plus touchés se situent à Ségrie dans l’ouest du département, puis Saint-Vincent-des-Prés et Saint-Rémy-des-Monts au nord.

Les agents ont stoppé leurs interventions vers 1 heure du matin et les reprennent ce vendredi matin, d’abord sur les lignes moyennes tensions. Le rétablissement interviendra dans la journée pour la plupart des foyers. Il s’agit essentiellement de lignes endommagées par les chutes d’arbres et de branches.

Attention aux glissades

La neige ne tient pas au sol au Mans mais la chaussée peut être glissante par endroits. Les conditions de circulation semblent plus difficiles dans le nord Sarthe. Pas de perturbation signalée du côté des transports en commun.

Regardez les conditions de circulations en temps réel :

55 interventions des pompiers

Les dégâts causés par cette tempête hivernale ont nécessité 55 interventions des pompiers sur 36 communes, mobilisant 204 sapeurs-pompiers.