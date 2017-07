Média La Sarthe vue du ciel : les confidences du photographe

0

Photographe à Ouest France, Philippe Chérel a réalisé les photographies qui font la richesse de « La Sarthe vue du Ciel ».

Pour ces clichés, quelles étaient vos contraintes ?

Nous avons dû tout d’abord repérer tous les lieux qui figuraient dans une liste de plus d’une centaine de sites. Ensuite, pour plus de précision, il était impératif d’établir une géolocalisation. Il y a donc eu un gros travail de préparation en amont. Ensuite, j’attendais un ciel parfaitement dégagé, sans le moindre nuage. Les prises de vues ont eu lieu sur une journée en mai et sur deux jours au mois de juin.

Vos impressions sur la Sarthe ?

Je ne connaissais pas ce département et j’avoue que j’ai été séduit par la diversité des paysages que j’ai pu survoler ! Franchement, la Sarthe vaut le détour, avec ses châteaux, ses moulins, ses retenues d’eau. J’ai été frappé par la quantité de châteaux que l’on peut découvrir. Certains sont d’ailleurs très près les uns des autres. Voilà pourquoi il fallait avoir des points GPS très précis.

Un coup de cœur ?

J’ai beaucoup aimé la forêt de Perseigne, même si nous avons eu beaucoup de mal à trouver le belvédère ! Le donjon de Ballon, avec ses jardins m’a fait une belle impression ainsi que la ville de La Ferté-Bernard. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps de m’attarder étant donné que nous n’avions que cinq minutes pour photographier chaque site… Mais je le répète, la Sarthe est un magnifique département à découvrir.

La Sarthe vue du ciel, 98 pages, 7,90 €, actuellement en librairie et dans les kiosques.