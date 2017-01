Mayet Western agricole au tribunal

0

Le tribunal avait à juger, ce mercredi 4 janvier, « une affaire un peu curieuse », selon la présidente Chantal Caillibote. « Clochemerle ! », dira même l'avocat de la défense, Me Olivier Godard. Son client, agriculteur sur la commune, comparaissait pour des violences avec arme et dégradation volontaire du bien d'autrui.

En résumé, c’est l’histoire d’un tracteur et d’une voiture qui se retrouvent face à face sur une route trop étroite pour se croiser. Personne ne cédant, l'agriculteur, avec son tracteur, a fini par pousser la voiture au fossé.

« Le contexte est essentiel, il ne faut pas s'en affranchir », plaide l'avocat de la défense. « Il faut savoir que ce monsieur se met exprès au milieu de la route », explique l'agriculteur. « Ça fait dix ans que ça dure ! Il y a dix personnes du village derrière moi. »

Début décembre, près de 25 riverains s’étaient d’ailleurs rassemblés devant la maison de cet habitant : ils protestaient contre son comportement jugé « trop procédurier ».

L’agriculteur a été déclaré coupable et condamné à 15 jours de prison avec sursis et 150 € d'amende. Il devra aussi payer pour le préjudice moral et matériel.

Compte rendu d'audience complet dans "Le Maine Libre" de ce jeudi 5 janvier. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.