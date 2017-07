Sarthe Eloïse et Gustavo sont nés dans le camion des pompiers

fifi72

Avec la suppression d'un grand nombre de maternités de proximité et l'obligation d'accoucher dans des villes souvent éloignées de son habitation nécessite de plus en plus un long déplacement pour rejoindre la maternité. Si cela s'est passé avec bonheur pour ces nouveaux nés et leurs parents, on peut imaginer que dans certains cas plus difficiles, le fait d'être sur la route et non a la maternité, pourrait avoir une issue moins heureuse. Faire un déplacement de 30 a 45 minutes pour une maman déjà en cours de travail n'est pas acceptable. Toujours la notion de profil au détriment de la qualité d'un service publique.

Encore, "Bravo" aux pompiers qui sont et seront de plus en plus confrontés a ce type de situation.