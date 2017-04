Marathon des sables "J'ai dormi dans le sous-sol pour me préparer"

0

Pour sa deuxième participation, Nathalie Mauclair termine 2e de l’épreuve féminine, et 13e au général. Sa préparation, une étape galère, son avenir, elle raconte tout.

Après 229,3 km et 23h36’40’’ d’épreuve, Nathalie Mauclair a achevé, samedi, son deuxième marathon des Sables. Et comme lors de sa première édition, elle termine 2e féminine (à 20’ de la Suédoise, Elisabet Barnes) et 13e au général (sur 1183 engagés).

Frustrant de ne pas améliorer sa performance, mais la Sarthoise est heureuse d’avoir de nouveau boucler ce marathon si éprouvant.

Pour atteindre un tel niveau de performance, la double championne du monde de trail (2013 et 2015) s’entraîne dur, et la préparation d’un tel événement s’anticipe. "J’ai dormi dans le sous-sol pour me préparer aux conditions nocturnes."

Une compétition où le soleil est bien présent : "Quand on attaque l’épreuve longue (86,2 km), on part vers 11h, en plein cagnard, il ne fait pas loin de 50°. Mais je résiste plutôt bien à la chaleur, mieux qu’au froid d’ailleurs" explique la Sarthoise.

