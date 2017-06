Mansigné Un week-end pour le jeu rétro en bord de lac

0

Ce week-end, l'association CarréMans Rétro met en avant les jeux vidéos anciens dans un cadre inhabituel : les bords du lac de Mansigné.

« On trouvait triste de faire des animations que dans nos salles fermées, des bars. On voulait mettre les jeux vidéos à la campagne. Notre slogan, c'est Gamins, nos mères nous disaient Arrête tes jeux vidéos et va jouer dehors ! 30 ans après, CarréMans Rétro le fait ! », explique Gildas Guillocher, président de CarréMans Rétro.

« On compte sur les gens qui veulent fuir les 24 Heures et les amoureux de rétrogaming. Il va faire chaud. Le public pourra faire une petite partie de Mario entre deux baignades puisque l'entrée est gratuite. »



Retr'oLac, ce samedi, de 14 heures à 19 heures, et dimanche, de 14 heures à 18 heures. Gratuit.

