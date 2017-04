Mamers Une première bourse d'échange de pièces auto et moto dimanche

0

Une nouvelle animation fait son apparition dans le paysage associatif mamertin dimanche prochain 23 avril, à l'initiative du Lions Club.

Cette manifestation se déroulera toute la journée sur la place de la République et s'inscrit dans le cadre des rassemblements mensuels de véhicules anciens.

Les exposants pourront s'installer sur la place de la République dès 9 heures. « Sur leurs stands, ils pourront proposer à la vente des pièces et accessoires pour les voitures et les motos, des miniatures, des archives, des revues techniques et des publicités anciennes », poursuit l'organisateur.

