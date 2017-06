Mamers « Une étape de franchie pour le Son des cuivres »

0

Le festival « Le Son des cuivres » débute ce jeudi à Mamers. Rencontre avec son directeur artistique : Clément Saunier. Concertiste international, lauréat de nombreux concours, ce dernier est aussi un trompettiste hyperactif sur la scène internationale.

« Le Maine Libre » : Comment est né ce festival ?

Clément Saunier : Cela fait maintenant quatre ans que le festival a été créé, et l’impulsion vient d’abord d’une volonté politique. Loïc Préville, directeur de l’action culturelle de la Communauté de Communes du Saosnois, joue de l’euphonium et au fur et à mesure, a germé l’idée de créer un festival autour de cette famille d’instruments, et pas d’un style en particulier.

Pour cette édition, l’instrument à l’honneur est le cor. Pourquoi ce choix ?

La famille des cuivres regroupe quatre instruments principaux : la trompette, le trombone, le cor d’harmonie et le tuba. L’année dernière, c’est le trombone qui était sous le feu des projecteurs, et cela a bien fonctionné. Cette année, c’est le cor qui est à l’honneur, avec la venue de cornistes de renom, dans un style plutôt classique. Rien n’a encore été décidé pour la sixième édition…

