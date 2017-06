Mamers Un grand week-end de théâtre

0

Une nouvelle manifestation, dédiée au théâtre, fait son apparition dans le paysage culturel mamertin.

« Nous avons souhaité enrichir l'offre culturelle à Mamers et dans le Saosnois en intercalant une manifestation consacrée au théâtre entre le cinéma avec le festival Mamers en mars et la musique avec Le Son des cuivres », explique Thibault Guillocher, président de « Mamers en Scène », l'association organisatrice.

La première édition de ce festival a débuté ce vendredi soir avec une représentation de la pièce « Diable d'homme » donnée par la 7e Compagnie (Le Mans). Cinq autres pièces seront données jusqu'à dimanche sur la scène du théâtre municipal.

