Mamers Quand le photographe d'art fait la promotion du commerce local

Une action solidaire et commune, voilà comment décrire la philosophie de l'exposition de photos intitulée « Même pas peur » et qui est visible à l'office de tourisme jusqu'au 28 avril prochain.

François Jouanneaux présente ainsi une série de photos mettant en valeur les contributions des commerces du centre-ville.

Pratique. Office de tourisme de Mamers et du Saosnois, jusqu'au 28 avril, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures ; le mardi de 14 h 30 à 18 heures et le samedi de 10 heures à midi et 14 h 30 à 17 heures.

