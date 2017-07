Mamers Michel Jonasz clôt le festival Son des cuivres

0

L'artiste et son quartet se produisent ce dimanche soir, à 19 heures, au Son des cuivres.

Avez-vous fait une adaptation particulière dans le cadre de ce festival ?

Michel Jonasz : Nous sommes en formule élargie pour ce concert puisque nous sommes accompagnés d'une section de cuivres. Quelqu'un m'a fait remarquer que ça pouvait ressembler un peu à une tournée « best of », mais ne me demandez pas de dévoiler les chansons. Il faut que le public reçoive le spectacle comme un cadeau, avec la surprise de la découverte… Et bien évidemment, il y a des arrangements de cuivres sur certains titres, mais pas sur tous.

Il faut aussi savoir que j'ai toujours essayé de laisser « de l'espace » aux musiciens pour l'improvisation. Ils ont des moments de solos, où ils sont libres de réinterpréter le thème d'une chanson à leur guise… Il suffit qu'ils retombent sur leurs pattes, comme les chats, et on reprend le fil tous ensemble. On n'entend donc quasiment jamais deux fois la même version !

Au programme ce dimanche

Le son du Off au théâtre municipal

De 10 h 30 à 13 h 30 : Grand Ensemble des élèves Nantes - Le Mans et Cornicîmes (en partenariat avec l'Association française de cor), Big Band du CRD d'Aulnay-sous-bois et Fanfare Phoxasouffle (La Suze-sur-Sarthe).

Concerts gratuits

Scène du pavillon

A 14 h 30, le célèbre corniste et trompettiste David Guerrier accompagné du sextuor Alfred-de-Vigny feront revivre le grand répertoire de l'Ecole Française romantique de cor sur des instruments fabriqués par les grands facteurs de l'époque.

A 16 heures, place au duo de jazzman Smoking Mouse

A 17 h 30, les tonalités africaines de Balaphonics à l'espace Saugonna.

Concerts gratuits

Scène à coulisse

A 19 heures, Michel Jonasz et son quartet clôtureront l'édition avec une section cuivre spécialement formée pour le festival.

Concert payant