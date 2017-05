Mamers, les marcheurs du Saosnois

0

Les marcheurs du Saosnois

Ce sont plus de 50 randonneurs qui se sont rassemblés au chevet de l'église Notre Dame de Mamers, au bord de la Dive.

3 circuits proposés : 5 km avec allure réduite, 6 km plus une visite commentée d'une demi-heure dans le centre historique de Mamers et 9 km.

Le circuit de 5 km, encadré par Monique, Christian et Daniel : 10 participants.

Le circuit de 6 km, encadré René, Jean-Michel, Francis et Michel : 24 participants.

Le circuit de 9 km proposé par Annick et Catherine accompagnées de Joël, Liliane et Aline : 16 participants.