Mamers La clim’ innovante des lycéens de Perseigne récompensée

Arthur Bouton, Héloïse Collin et Théo Fouasnon, élèves du lycée Perseigne à Mamers, ont présenté un prototype de ventilation mécanique solaire à la finale nationale des Olympiades de physique, fin janvier à Marseille.

Leur système permettant d’ajuster la vitesse de ventilation à l’ensoleillement, et destiné à remplacer les actuelles VMC tout en étant plus durable et plus économique, a convaincu le jury composé de 16 chercheurs, universitaires, inspecteurs et professeurs.

Les Sarthois ont ainsi remporté le 2e prix national, sur 25 établissements scolaires en concours.

