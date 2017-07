Mamers 20 ans après la fermeture de Moulinex

0

Le 11 juillet 1997, Moulinex fermait à Mamers. 20 ans après, souvenirs et perspectives.

Gisèle Sachet a vécu l’intégralité de l’aventure Moulinex de Mamers, de l’ouverture en août 1966, à la fermeture, en juillet 1997. Il y a 20 ans.

La fermeture avait été annoncée le 18 juin 1996 : « On écoutait la radio et on a entendu Moulinex Mamers va fermer. Franchement on ne s’y attendait pas », se rappelle Gisèle.

Une grande manifestation avait été organisée le 26 juin 1996.

Le 11 juillet 1997, jour de la fermeture, 411 salariés perdaient leur emploi.

20 ans plus tard, les entreprises qui occupent le site emploient 300 personnes. Certaines se sont installées au moment de la réindustrialisation, à l’image de Ouest Injection ou de Rey Emballages.

