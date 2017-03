Malicorne-sur-Sarthe La peinture sur porcelaine, ça vous tente ?

0

Laurence Mazerat propose au public de s'initier à l'art délicat de la peinture sur porcelaine lors d'ateliers samedi 1er et dimanche 2 avril à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art.

Poser, appuyer, tirer, lever le pinceau : le B.A. ba de la peinture sur porcelaine. Cela paraît simple en regardant Laurence Mazerat exécuter une série de feuilles de quelques millimètres sur une soucoupe en porcelaine de Limoges. Et pourtant…

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » du vendredi 30 mars.

Initiation à la décoration sur porcelaine (pour adultes). Samedi à 10 h 30 et à 15 heures. Dimanche à 14 heures. Sur réservation.

Animation terre - création d'une œuvre collective en argile (pour enfants). Par l'animateur de l'atelier céramique du musée. Samedi et dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Animations autour du livre (pour enfants). Samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures.

Animations savoir-faire et gestes manuels (pour enfants). Samedi et dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Initiations à la calligraphie (pour adultes et enfants). Samedi et dimanche.

Inscriptions : 02-43-48-07-17.

Animations et ateliers gratuits.

Le programme complet des animations des Journées européennes des métiers d'art : www.espacefaience.fr